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Оновлено

Іран запустив ракети у напрямку Ізраїлю

Влад Дідусь
1 жовтня, 2024 вiвторок
19:48
Світ Іран

Ввечері вівторка, 1 жовтня, іранські війська запустили ракети у напрямку Ізраїлю

Зміст

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Станом на 19:44 сирени тривоги пролунали по всій території Ізраїлю.

У ЦАХАЛ наголосили, що системи ППО готові виявляти та перехоплювати усі загрози. Місцевих закликають зберігати спокій та реагувати на повідомлення місцевої влади.

Як пише ABC News, очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях. Під удар може потрапити штаб-квартира Моссаду та три авіабази.

Ситуація на Близькому Сході напередодні

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. 

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Військові новини
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
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