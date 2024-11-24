Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік
Про це пише Spiegel.
За словами Пісторіуса, Європа стоїть перед довгостроковою загрозою. Він наголосив, що російська загарбницька війна проти України "більше не є регіональною війною".
"Російський диктатор Володимир Путін повністю перейшов на військову економіку. Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік", - наголосив очільник МЗС Німеччини.
Він також нагадав, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок".
"Наша безпека є крихким активом. Німеччина повинна пришвидшити темпи й інвестувати більше у свій воєнний потенціал", – зазначив міністр.
- Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Європейський Союз уже передав Україні обіцяний мільйон снарядів, а до кінця зими підготує 75 тис. українських військових.
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