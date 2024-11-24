Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік, - Пісторіус

Про це пише Spiegel.

За словами Пісторіуса, Європа стоїть перед довгостроковою загрозою. Він наголосив, що російська загарбницька війна проти України "більше не є регіональною війною".

"Російський диктатор Володимир Путін повністю перейшов на військову економіку. Росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік", - наголосив очільник МЗС Німеччини.

Він також нагадав, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок".

Він вважає, що диктатор РФ уже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас Пісторіус сказав, що на повну йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.

Пісторіус вважає, що очільник Кремля уже бачить себе переможцем у війні проти України, проте зараз на повну триває гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.



"Наша безпека є крихким активом. Німеччина повинна пришвидшити темпи й інвестувати більше у свій воєнний потенціал", – зазначив міністр.