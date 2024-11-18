Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель

Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель

Дар'я Куркіна
18 листопада, 2024 понедiлок
19:17
Світ Жозеп Боррель

Європейський Союз уже передав Україні обіцяний мільйон снарядів, а до кінця зими підготує 75 тис. українських військових

Зміст

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, йдеться в пресрелізі Дипломатичної служби Євросоюзу.

"Ми виконали наше зобов'язання надати Україні 1 мільйон снарядів, і до кінця зими ми навчимо 75 000 українських солдатів. ЄС та його держави-члени є основними прихильниками України, і обсяг нашої допомоги зростає", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС станом на сьогодні надав Україні зброю на €45 млрд. Однак він зауважив, що рівень допомоги "залишається недостатнім".

"Нам потрібно активізувати нашу допомогу… Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів та більше далекобійної зброї. І йому потрібен дозвіл на завдання ударів по військових цілях глибоко всередині російської території. Останні новини про це з США дуже обнадійливі", - додав він.

Що відомо про мільйон снарядів від ЄС

13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.

23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дасть змогу збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

На початку листопада 2023 року стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

У січні 2024 року міністр оборони Естонії Ганно Певкур сказав, що до кінця 2024 року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від ЄС.

11 листопада Боррель заявив, що цьогоріч Євросоюз уже поставив Україні понад 980 тис. артилерійських снарядів, однак незабаром надасть ще. Відповідні виробничі потужності для цього є.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
зброя
Війна з Росією
Жозеп Боррель
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
Ілон Маск
Автор Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
19:30
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
19:28
Огляд
HIMARS з ATACMS
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
19:23
All We Imagine as Light
Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
19:22
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів
19:17
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів
19:03
Оновлено
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
18:48
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення
18:34
море, хвилі
Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний кабель у Балтійському морі
18:32
Анатолій Тимощук
Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів
18:16
Рустем Умєров
РФ збільшує чисельність своєї армії, створює нові бригади для війни в Україні, - Умєров
18:09
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці у Сумах 17 листопада: загинули 12 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
18:00
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Зеленський відвідав українських бійців у Покровську та Куп'янську
18:00
OPINION
Румунія: на порозі виборчого марафону
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 87 боєзіткнень: ЗСУ відбили 10 атак на Курщині
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:38
Білий дім
У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
16:15
Марк Рютте
"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні
16:14
На Київщині впав будівельний кран: загинув працівник
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
15:52
Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів
15:20
Рустем Умєров
В Україні запровадять посаду військового омбудсмена
15:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Анджей Дуда
Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS
15:14
Ексклюзив
Ракетна атака на Одесу 18 листопада
Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"
15:11
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV