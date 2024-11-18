Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, йдеться в пресрелізі Дипломатичної служби Євросоюзу.

"Ми виконали наше зобов'язання надати Україні 1 мільйон снарядів, і до кінця зими ми навчимо 75 000 українських солдатів. ЄС та його держави-члени є основними прихильниками України, і обсяг нашої допомоги зростає", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС станом на сьогодні надав Україні зброю на €45 млрд. Однак він зауважив, що рівень допомоги "залишається недостатнім".

"Нам потрібно активізувати нашу допомогу… Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів та більше далекобійної зброї. І йому потрібен дозвіл на завдання ударів по військових цілях глибоко всередині російської території. Останні новини про це з США дуже обнадійливі", - додав він.

Що відомо про мільйон снарядів від ЄС

13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.

23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дасть змогу збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

На початку листопада 2023 року стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

У січні 2024 року міністр оборони Естонії Ганно Певкур сказав, що до кінця 2024 року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від ЄС.

11 листопада Боррель заявив, що цьогоріч Євросоюз уже поставив Україні понад 980 тис. артилерійських снарядів, однак незабаром надасть ще. Відповідні виробничі потужності для цього є.