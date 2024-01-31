До кінця 2024 року Україна отримає більше 1 млн артилерійських снарядів від ЄС, - міністр оборони Естонії
Міністри оборони країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі дійшли згоди, що до кінця цього року виконають обіцянку поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів
Про це повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Він уточнив, що до кінця березня Україні передадуть більше 500 тис. артилерійських снарядів, а до кінця 2024 року - понад 1,1 млн.
"Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити в Україну 1 млн артилерійських снарядів. До кінця березня буде досягнуто понад 0,5 млн снарядів. Понад 1,1 млн снарядів до кінця 2024 р. Виробничі потужності ЄС зростуть до 1,5 млн до кінця 2024 року", - написав Певкур.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
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