До кінця 2024 року Україна отримає більше 1 млн артилерійських снарядів від ЄС, - міністр оборони Естонії

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Він уточнив, що до кінця березня Україні передадуть більше 500 тис. артилерійських снарядів, а до кінця 2024 року - понад 1,1 млн.

"Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити в Україну 1 млн артилерійських снарядів. До кінця березня буде досягнуто понад 0,5 млн снарядів. Понад 1,1 млн снарядів до кінця 2024 р. Виробничі потужності ЄС зростуть до 1,5 млн до кінця 2024 року", - написав Певкур.