У ЄС підписали перші 8 угод угод про спільні закупівлі снарядів для України

Про це йдеться на сайті EDA.

"Ми робимо ще один крок вперед у нашій ініціативі щодо трьох напрямних боєприпасів. Тепер країни-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати", - сказав високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель.

Зазначається, що спільні закупівлі є найкращим варіантом для досягнення скорочення витрат шляхом економії масштабу та оперативної сумісності, дозволяючи державам-членам закуповувати боєприпаси відповідно до їхніх національних потреб або на підтримку України.

Загальну угоду про проєкт EDA підписали 26 держави-члени та Норвегія.

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana.