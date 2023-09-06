У ЄС підписали перші 8 угод угод про спільні закупівлі снарядів для України
У вівторок, 5 вересня, Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України
Про це йдеться на сайті EDA.
"Ми робимо ще один крок вперед у нашій ініціативі щодо трьох напрямних боєприпасів. Тепер країни-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати", - сказав високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель.
Зазначається, що спільні закупівлі є найкращим варіантом для досягнення скорочення витрат шляхом економії масштабу та оперативної сумісності, дозволяючи державам-членам закуповувати боєприпаси відповідно до їхніх національних потреб або на підтримку України.
Загальну угоду про проєкт EDA підписали 26 держави-члени та Норвегія.
Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що виробництво артилерійських боєприпасів у Європі має подвоїтися найближчим часом для того, щоб допомогти Україні у військових зусиллях і збільшити постачання на континент.
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