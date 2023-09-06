ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні
Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі має подвоїтися найближчим часом для того, щоб допомогти Україні у військових зусиллях і збільшити постачання на континент
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Bloomberg.
"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року - або до початку наступного року - ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше", - сказав він.
Країни Європейського Союзу намагалися швидко збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів як для надання допомоги Україні, так і для поповнення своїх запасів.
Проте роки обмежених видатків залишили європейську оборонну промисловість погано оснащеною для швидкого нарощування виробництва після вторгнення Росії в Україну минулого року.
Водночас Певкур не уточнив обсяги, яких очікується досягнути у галузі, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік.
- У травні Єврокомісія підготувала план збільшення виробничих потужностей з виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік на тлі необхідності забезпечення військових потреб України та поповнення власних запасів.
- Уряд Естонії на засіданні 10 серпня підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура щодо надання Україні 150 одиниць зброї та боєприпасів до неї.
- Згодом міністр оборони Естонії Ганно Певкур розповів, що ЄС ще не поставив і половини від обіцяного Україні мільйону снарядів - за його словами, Євросоюз "може зробити більше".
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