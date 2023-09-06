ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Bloomberg.

"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року - або до початку наступного року - ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше", - сказав він.

Країни Європейського Союзу намагалися швидко збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів як для надання допомоги Україні, так і для поповнення своїх запасів.

Проте роки обмежених видатків залишили європейську оборонну промисловість погано оснащеною для швидкого нарощування виробництва після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Водночас Певкур не уточнив обсяги, яких очікується досягнути у галузі, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік.