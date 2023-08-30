"Можемо зробити більше": міністр оборони Естонії сказав, де знайти боєприпаси для України

Про це він сказав у іспанському Толедо, де відбувається неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, за пів року ЄС поставив в Україну 226 тис. боєприпасів, і цей факт потребує перегляду темпу постачання боєприпасів.

Певкур наголосив, що існує три варіанти того, як ЄС може пришвидшити темпи своєї допомоги.

"Ми ініціювали програму з надання 1 млн снарядів для України, і ми маємо її продовжувати. Ми ще не досягли мети й можемо зробити більше. Для цього існують різні опції. Перше – ми маємо продовжувати використовувати наші існуючі запаси. Друге – ми маємо поглянути, як ми можемо відновити старі снаряди. І третє, якщо цього також буде недостатньо, – ми маємо розглянути опцію закупівлі у третіх країн", - пояснив він.

Міністр оборони також підкреслив, що купівля снарядів у третіх країн може бути хорошою альтернативою, оскільки їх відновлення для цих держав може бути дешевшим, ніж закупівля нових.

"Є багато країн, що мають такі снаряди у власних арсеналах, і вони можуть бути відновлені за меншою ціною, ніж та, за якою ми могли б закуповувати нові… Ми бачимо, що промисловість нарощує виробництво, але цього все ще недостатньо, навіть якщо ми зможемо досягти цілі в 1 млн до кінця року або на початку наступного року", - каже він.

Міністр зауважив, що здатність європейської промисловості виробляти 1 млн боєприпасів щороку все ще не є достатньою, тому що деякі країни закуповуватимуть снаряди для власних потреб, деякі підприємства продаватимуть боєприпаси третім країнам.

Він наголошує, що мають розглядатися всі варіанти щодо збільшення постачання боєприпасів для України, включаючи нарощування їх виробництва, відновлення старих боєприпасів та їх закупівлю, за необхідністю, у третіх країн.

"Якщо ми цього не зробимо, на жаль, ще більше життів буде втрачено в Україні. Ми бачимо, що вони досягають певного прогресу в напрямку Токмака, який на цей час є "гарячою точкою". Але варто також розуміти: це дуже, дуже важка робота, яку вони виконують. Вони рухаються вперед сантиметр за сантиметром, через дуже великі мінні поля та під вогнем росіян", - каже Певкур.

Міністр оборони Естонії вважає, що 1 млн боєприпасів для України це мінімум, враховуючи реальні потреби українців, які використовують 6-7 тис. снарядів на день.

Він також наголосив, що Естонія "підтримує будь-які пропозиції які приносять нові гроші для нарощування допомоги Україні" та наполягає на збільшенні допомоги.

"Треба просто уявити – загальне ВВП ЄС дорівнює 16 трлн євро. Тож, коли ви поглянете на Європейський фонд миру, який складається з 4,6 млрд, – це близько 0,03% від ВВП. Саме це ми надаємо зараз Україні. Очевидно, ми можемо зробити більше, і це є метою. Ці 20 млрд допоможуть у її досягненні", - каже він.