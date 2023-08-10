Естонія надала Україні партію стрілецької зброї

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

"Україну необхідно підтримати проти агресії Російської Федерації, що триває. Ми знову знайшли спосіб для Естонії простягнути руку допомоги", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

"Російська Федерація не повинна отримати вигоди від агресії. Для цього прихильники України мають пришвидшити надання військової допомоги, а також покращити можливості власного ВПК", - додав він.

Допомога Естонії Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Естонія постійно виділяє фінансову та військову допомогу Україні, а також приймає біженців. Станом на зараз Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 400 млн євро, або понад 1% ВВП.

У січні 2023 року Естонія виділила рекордний пакет важкого озброєння, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС Таллінн оперативно надав Україні допомогу в ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Було відправлено обладнання на 457 тис. євро.

17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.