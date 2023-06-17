Про це заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише ERR.

Зазначається, що Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України», - заявив Цахкна.

За його словами, МЗС найближчим часом внесе до уряду проєкт відповідної поправки до закону.