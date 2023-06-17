Вперше у Європі: уряд Естонії розробив механізм конфіскації заморожених активів РФ на користь України
Уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України
Про це заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише ERR.
Зазначається, що Естонія стала першою європейською країною, яка розробила таке правове рішення.
"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України», - заявив Цахкна.
За його словами, МЗС найближчим часом внесе до уряду проєкт відповідної поправки до закону.
- Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що у США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні як репарацій активів РФ.
- Також у червні 2022 року сенат Канади схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів
- У січні Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі пообіцяв, що британський уряд уважно вивчатиме канадську модель арешту активів російських олігархів, які перебувають під санкціями, і використання цих коштів для допомоги Україні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе