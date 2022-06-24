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Парламент Канади вирішив конфіскувати російські активи

24 червня, 2022 п'ятниця
21:16
Світ Канада

Канадський сенат схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт C-19 пропонує низку заходів, у тому числі дворічну заборону на купівлю житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

450-сторінковий документ пройшов верхню палату без будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

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  • 21 червня глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Канада і Нідерланди допоможуть відновлювати Україну після перемоги над Росією.
  • Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні.

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Росія
Канада
санкції проти Росії
Джастін Трюдо
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