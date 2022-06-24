Парламент Канади вирішив конфіскувати російські активи
Канадський сенат схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт C-19 пропонує низку заходів, у тому числі дворічну заборону на купівлю житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів відповідальних за вторгнення Росії в Україну.
450-сторінковий документ пройшов верхню палату без будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.
Читайте також: Ми не можемо мати світ, де великі керують, де сила – це право, — посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
- 21 червня глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Канада і Нідерланди допоможуть відновлювати Україну після перемоги над Росією.
- Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе