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Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні

15 червня, 2022 середа
21:13
війна з Росією ракетні системи

Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії, а Німеччина - РСЗВ

Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси", - сказав він.

Ще три держави взялись допомагати Україні артилерійськими установками та боєприпасами.

"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - зазначив Остін.

Глава Пентагону також підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

  • Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулася третя зустріч контактної групи з оборонної допомоги України у "форматі Рамштайн" .
  • Також сьогодні президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги. В новому пакеті безпекової допомоги від США  - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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Польща
Словаччина
Канада
Німечина
зброя для України
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