Канада і Нідерланди допоможуть відновлювати Україну після перемоги над Росією
ОП обговорює з різними державами повоєнну відбудову України, зокрема, у ній зголосилися взяти участь Канада та Нідерланди
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.
"Канада та Нідерланди допоможуть відновлювати Україну після перемоги над РФ. Про це заявили прем'єр-міністри країн Джастін Трюдо та Марк Рютте після телефонної розмови", - написав він.
ОП оцінює це як позитивні сигнали.
"Команда президента також обговорює повоєнну відбудову держави з нашими союзниками", – додав голова ОП.
- Нагадаємо, Канада може постачати мінерали і метали дружнім країнам замість Росії і Китаю.
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