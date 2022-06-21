Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.

"Канада та Нідерланди допоможуть відновлювати Україну після перемоги над РФ. Про це заявили прем'єр-міністри країн Джастін Трюдо та Марк Рютте після телефонної розмови", - написав він.

ОП оцінює це як позитивні сигнали.

"Команда президента також обговорює повоєнну відбудову держави з нашими союзниками", – додав голова ОП.

Нагадаємо, Канада може постачати мінерали і метали дружнім країнам замість Росії і Китаю.

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