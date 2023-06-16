У сенат США внесено законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ, - Зеленський
У сенаті США зареєстровано законопроєкт про конфіскацію та передачу нашій державі як репарацій активів російської держави
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у Сполучених Штатах законопроєкт про конфіскацію та передачу нашій державі як репарацій активів російської держави – держави-терориста. Я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терору", - йдеться у зверненні.
Також Зеленський відзначив, що у таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю. І тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур.
"Коли свої гроші втратить і держава-терорист і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета – вони відчують, що таке втрата. Вони ж не поважають життя й не жаліють, коли втрачаються людські життя. Російський панівний клас не цінує людей і готовий витрачати людські життя сотнями тисяч. А от гроші вони жаліють – ті, які привласнили, до речі. Свої активи вони цінують. Вони повинні їх повністю втратити, причому на користь саме тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни – на користь нашої держави, наших людей", - додав президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.84
Купівля 36.84Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе