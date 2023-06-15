Зеленський: успіх контрнаступу України означатиме для РФ програш у війні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не витримає наш контрнаступ, то вона остаточно програє війну
Про це він сказав у ефірі NBC News.
"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що якщо Росія не витримає цього українського контрнаступу, це, я б сказав, фактично означатиме програш у війні", - сказав глава держави.
Він також розповів, що новини з фронту "загалом позитивні", проте бої складні. Зеленський додав, що повільне постачання нової зброї, такої як винищувачі, грає на руку Росії.
Президент України також відповів експрезиденту США Дональду Трампу та губернатору Флориди Рону Де Сантісу, які поставили під сумнів продовження американської військової підтримки Києва. Він попередив, що програш України означатиме ще більший конфлікт з Москвою у майбутньому, та запросив посадовців відвідати нашу країну.
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