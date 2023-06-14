Про це в етері телемарафону повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Зазначається, що на Бердянському напрямку активні бойові дії продовжуються в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.

За останні три доби Сили оборони України зазнали успіху у просуванні на певних напрямках, зайнявши від 200 метрів до 1 кілометра і 400 метрів. У результаті українські військові звільнили приблизно 3 квадратних кілометри території.