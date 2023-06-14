Сили оборони продовжують наступ і мають частковий успіх на фронті, звільнили понад 3 км² за три доби, - Генштаб
Українські сили оборони продовжують наступати на фронті й досягли часткового успіху. За останні три доби вони звільнили понад 3 квадратних кілометри території
Про це в етері телемарафону повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Зазначається, що на Бердянському напрямку активні бойові дії продовжуються в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.
За останні три доби Сили оборони України зазнали успіху у просуванні на певних напрямках, зайнявши від 200 метрів до 1 кілометра і 400 метрів. У результаті українські військові звільнили приблизно 3 квадратних кілометри території.
- Станом на 12 червня зазначалося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога.
- Наступного дня Міноборони звітувало, що ЗСУ просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямках.
- Уранці 14 червня Генштаб ЗСУ зазначав: на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв такі населені пункти, як Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
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