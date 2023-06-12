Українські воїни на Бахмутському напрямку просунулись на 250-700 метрів, – Череватий
Станом на 12 червня на Бахмутському напрямку Сили оборони України пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога
Про це розповів в етері телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Продовжуються позиційні бої, ворог намагається контратакувати, але безрезультатно. За цю добу загалом відбулося 3 бойові зіткнення на цьому напрямку, 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії, 2 авіанальоти ними було здійснено", - каже Череватий.
Водночас на Бахмутському напрямку українські оборонці продовжують контратакувати.
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"На флангах наші військові пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога. Так, 66 окупантів було знищено, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону. Водночас було знищено 2 БМП ворога, 2 бойові машини десанту, 1 БТР, 2 САУ "Нона", гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами", - підсумував військовий.
Офіцер розповів, що українські захисники відбивають ворога всіма силами й засобами, які отримують від закордонних партнерів. Наші воїни досягають успіхів, попри чисельну перевагу армії РФ, використовуючи свою майстерність і його помилки.
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"Наразі вони проводять ротаційні заходи, і ми обов’язково це використовуємо у своїх цілях. Ми знаємо краще місцевість, маємо певні розвідувальні дані, у нас на порядок потужніше працюють штаби. Тож з мінімальними силами та засобами ми завжди досягаємо переваги, і нехай по декількасот метрів просуваємося щодня, але звільняємо нашу землю", - додав Череватий.
Останні новини щодо подій поблизу Бахмута
5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції.
7 червня підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збив черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан поблизу Бахмута Донецької області.
8 червня повідомлялося, що за добу 3-тя штурмова бригада ЗСУ відштовхнула російське військо на 1,8 км вздовж фронтової лінії та на 1, 2 км у глибину поблизу Бахмута на Донеччині.
Також спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін зауважив, що на лінії фронту триває розвідка боєм з боку ЗСУ.
11 червня в ISW повідомили про те, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів.
Учора міноборони Британії підрахувало, що за кожні 48 см захопленої території у Бахмуті Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим.
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