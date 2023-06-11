Про це йдеться у поширеному відомством ролику в twitter.

"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі" – йдеться у повідомленні міноборони Британії.

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Зазначається також, що у Бахмуті Росії вдалося просунутися на 29 кілометрів. Але з травня 2022 року РФ втратила тут до 60 тисяч осіб.