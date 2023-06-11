У Бахмуті за кожні захоплені 48 см РФ втрачала одного солдата, - Міноборони Британії
Міноборони Британії підрахувало, що за кожні 48 см захопленої території у Бахмуті Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим
Про це йдеться у поширеному відомством ролику в twitter.
"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі" – йдеться у повідомленні міноборони Британії.
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Зазначається також, що у Бахмуті Росії вдалося просунутися на 29 кілометрів. Але з травня 2022 року РФ втратила тут до 60 тисяч осіб.
- 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції.
- 7 червня підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збив черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан поблизу Бахмута Донецької області.
- 8 червня повідомлялося, що за добу 3-тя штурмова бригада ЗСУ відштовхнула російське військо на 1,8 км вздовж фронтової лінії та на 1, 2 км у глибину поблизу Бахмута на Донеччині.
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