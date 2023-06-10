Про це він розповів в етері Еспресо.

"З першої декади травня по першу декаду червня - місяць підготовки, а останній тиждень – виконання формуючих операцій, тобто розвідка боєм, але вже більшими силами на рівні батальонно-тактичних груп. Ці операції проводяться по всій лінії фронту від Оріхового і до Куп'янська. Росіяни відмінусували Херсонський напрямок, підірвавши Каховську ГЕС, тому зараз є близько 700 км фронту, де і можна працювати поки не зійде вода і не підсохне русло Дніпра у районі Херсона чи Каховки. Оці 700 км будуть опрацьовуватися нашими військами", - зауважив полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан зазначив, що зараз по всій лінії фронту проводяться достатньо серйозні операції: Оріхове, Гуляйполе, Велика Новосілка, Вугледар, Авдіївка, Бахмут, далі до Сватового, також Куп'янськ рухається.

"Бачимо в Авдіївці та Бахмуті - гарна динаміка. Зараз почав рух і Запорізький фронт. Але це все поки формуючі операції перед проривами, тобто ще не заводилися стратегічні резерви у бій, вони ще далеко перебувають від лінії фронту. Формуючі операції проводяться десь протягом півтора – два тижні. Зараз вже минув тиждень, тому, на мою думку, ще пів тижня – тиждень триватимуть такі операції вздовж всієї лінії фронту. Буде зібрана вся інформація, потім приймуть рішення щодо завдання ударів на проривних напрямках. Прориви можуть бути не тільки першої чи другої лінії оборони, а якщо вийде, то й ще третьої, далі вихід на оперативний простір. До цього часу відбудеться введення стратегічного резерву. І саме це буде кульмінацією початку наступу. Далі ситуація розвиватиметься за планом, який буде обраний та затверджений Главкомом. Думаю, що до кінця наступного тижня ми побачимо реальні дії та рухи не на сотні метрів, як зараз, а на кілометри, тобто як мінімум до другої лінії оборони противника", - сказав Світан.