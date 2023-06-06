"Вони не можуть бути сильними в усіх місцях": Очільник Пентагону пояснив, як ЗСУ можуть прорвати оборону РФ
Українські військові мають знайти у обороні противника слабкі місця, що допоможе ЗСУ розвинути успішний контрнаступ
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на відеобрифінгу, інформує РБК-Україна.
"Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках – глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо", - зазначив Остін.
Водночас за словами міністра оборони США, окупантам доводиться стримувати наступ на досить великій території.
"Отже, вони (росіяни – ред.), очевидно, не можуть бути сильними у всіх місцях. Тому солдати ЗСУ повинні знайти ті переваги, якими вони можуть скористатися", - наголосив глава Пентагону.
- 3 червня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до контрнаступу.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна добре підготовлена до контрнаступу, проте ще зарано говорити про результати.
- Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що є ознаки того, що окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу і панікують.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 5 червня, що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції.
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