Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на відеобрифінгу, інформує РБК-Україна.

"Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках – глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо", - зазначив Остін.

Водночас за словами міністра оборони США, окупантам доводиться стримувати наступ на досить великій території.

"Отже, вони (росіяни – ред.), очевидно, не можуть бути сильними у всіх місцях. Тому солдати ЗСУ повинні знайти ті переваги, якими вони можуть скористатися", - наголосив глава Пентагону.