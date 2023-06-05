Україна добре підготовлена до контрнаступу, проте ще рано говорити про результати, - генерал Міллі
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна добре підготовлена до контрнаступу, проте ще зарано говорити про результати
Про це повідомляє CNN.
"Вона (Україна - ред.) перебуває у війні, яка є загрозою для існування самої України та має велике значення для світу - для Європи, для США і для решти світу", - додав генерал.
Відповідаючи на питання, чи можуть події у Бєлгородській області РФ призвести до ескалації конфлікту, Міллі зазначив, що ризик ескалації є завжди, але США за цим спостерігають "дуже, дуже уважно".
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у неділю, 4 червня 2023 року, випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ та зазначила, що офіційного оголошення про контрнаступ не буде.
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