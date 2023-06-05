Про це повідомляє CNN.

"Вона (Україна - ред.) перебуває у війні, яка є загрозою для існування самої України та має велике значення для світу - для Європи, для США і для решти світу", - додав генерал.

Відповідаючи на питання, чи можуть події у Бєлгородській області РФ призвести до ескалації конфлікту, Міллі зазначив, що ризик ескалації є завжди, але США за цим спостерігають "дуже, дуже уважно".