Оголошення про контрнаступ не буде, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у неділю, 4 червня 2023 року, випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ
Запис з'явився у неї в телеграмі.
На відео бійці різних родів військ мовчки прикладають вказівний палець до рота.
Ніхто нічого не каже.
Потім на екрані з'являються два наступних речення:
"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".
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У Мережі припускають, що, імовірно, йдеться про початок українського контрнаступу на тимчасово окуповані росіянами території.
- Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до контрнаступу.
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