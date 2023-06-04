Оголошення про контрнаступ не буде, - Маляр

Запис з'явився у неї в телеграмі.

На відео бійці різних родів військ мовчки прикладають вказівний палець до рота.

Ніхто нічого не каже.

Потім на екрані з'являються два наступних речення:

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

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У Мережі припускають, що, імовірно, йдеться про початок українського контрнаступу на тимчасово окуповані росіянами території.