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Оголошення про контрнаступ не буде, - Маляр

4 червня, 2023 неділя
15:46
Війна з Росією

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у неділю, 4 червня 2023 року, випустила відео, присвячене подальшим планам ЗСУ

Запис з'явився у неї в телеграмі.

На відео бійці різних родів військ мовчки прикладають вказівний палець до рота.

Ніхто нічого не каже.

Потім на екрані з'являються два наступних речення:

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

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У Мережі припускають, що, імовірно, йдеться про початок українського контрнаступу на тимчасово окуповані росіянами території.

Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Ганна Маляр
Військові новини
Міністр оборони України
наступ ЗСУ
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