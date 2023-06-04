Про це повідомляє The Guardian.

За словами Петреуса, контрнаступ ЗСУ - буде дуже потужним.

"Я думаю, що цей контрнаступ буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції. Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно. Вони виконуватимуть різні завдання. Серед них розмінування, прориви, ППО для захисту військ. Застосовуватимуть засоби радіоелектронної боротьби, налагоджуватимуть логістику та працюватимуть за підтримки артилерії та мінометів", - розповів колишній глава ЦРУ Девід Петреус.