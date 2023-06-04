"Буде дуже потужним": Ексдиректор ЦРУ поділився очікуванням від контрнаступу ЗСУ
Колишній директор ЦРУ Девід Петреус поділився очікуванням від повноцінного контрнаступу ЗСУ
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Петреуса, контрнаступ ЗСУ - буде дуже потужним.
"Я думаю, що цей контрнаступ буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції. Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно. Вони виконуватимуть різні завдання. Серед них розмінування, прориви, ППО для захисту військ. Застосовуватимуть засоби радіоелектронної боротьби, налагоджуватимуть логістику та працюватимуть за підтримки артилерії та мінометів", - розповів колишній глава ЦРУ Девід Петреус.
- Нагадаємо, що директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважав, що повноцінний контрнаступ ЗСУ мав початись наприкінці весни, а тоді тривали контрнаступальні дії на окремих напрямках.
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ, але додав, що це може зайняти деякий час і матиме велику ціну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе