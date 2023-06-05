Армія РФ морально виснажена очікуванням українського контрнаступу, - Гуменюк
Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що є ознаки того, що окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу і панікують
Про це в етері телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Ми постійно спостерігаємо їхні маневри — росіяни нервуються й не залишаються стало в одному конкретному місці, а також постійно укріплюють оборонні споруди, в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це все говорить про їхню морально-психологічну розхитаність", - підкреслила вона.
За її словами, РФ продовжує використовувати терористичну тактику нічних атак. Сьогодні вночі окупанти завдали потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальними снарядами.
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Крім того, як зазначила Гуменюк, російські терористи обстрілюють Миколаївський регіон, намагаючись у такий спосіб не допустити його до зернової угоди.
"Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси", - сказала вона.
За словами Гуменюк, окупанти вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.
"Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати "білетом в один кінець" - наші сили безпеки та оборони чатують на терористів", - додала вона.
- Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до контрнаступу.
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