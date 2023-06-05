Маляр розповіла про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Оборонна операція містить все, в тому числі й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти", - йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку ворог намагається утримати позиції, тому знаходиться в обороні. За її словами, на півдні ворог також перебуває в обороні, тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра також наголосила, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.