Маляр розповіла про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку
ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції
Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Оборонна операція містить все, в тому числі й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти", - йдеться у повідомленні.
Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку ворог намагається утримати позиції, тому знаходиться в обороні. За її словами, на півдні ворог також перебуває в обороні, тривають бої місцевого значення.
Заступниця міністра також наголосила, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі каналу Еспресо зазначив, що на Бахмутському напрямку триває бій, який почався ще вночі.
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