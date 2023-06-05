Наразі триває жорсткий бій на півночі від Бахмута, - боєць ЗСУ Сазонов

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі триває жорсткий бій на півночі від Бахмута, який почався ще вночі. ЗСУ потроху просуваються. Відбувається потужний артилерійський та мінометний обстріл позицій ЗСУ. Наша артилерія відповідає. Працює ворожа авіація. Окупанти тримають жорстку оборону Бахмута. Ми вибиваємо ворога, але вже маємо втрати. Більш детальна інформація буде згодом від Генштабу України", - зауважив Сазонов.

3 червня в українському Міноборони зазначили, що у Бахмуті ситуація умовно стабільна і додавали, що ПВК Вагнера остаточно ще не залишила місто. Вони проводили інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що втрати Росії у Бахмуті за понад пів року становили майже 23 тисячі вояків, в України тим часом втрати менші у 7,5 разів.



