Розхитування передніх рубежів противника є елементом контрнаступу ЗСУ, - офіцер ЗСУ Лапін
Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін зауважив, що на лінії фронту триває розвідка боєм з боку ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ. І це є продовження дій щодо оперативного оточення Бахмута. Але українським захисникам ще потрібно пройти досить велику дистанцію на південному та північному напрямках навколо Бахмута. ЗСУ намагаються зайняти панівні висоти, що ускладнить життя рашистам", - зазначив Лапін.
За словами офіцера ЗСУ, на інших напрямках тривають розвідки боєм з боку ЗСУ.
"Розхитування передніх рубежів противника є елементом контрнаступу ЗСУ", - підкреслив Лапін.
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