Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ. І це є продовження дій щодо оперативного оточення Бахмута. Але українським захисникам ще потрібно пройти досить велику дистанцію на південному та північному напрямках навколо Бахмута. ЗСУ намагаються зайняти панівні висоти, що ускладнить життя рашистам", - зазначив Лапін.

За словами офіцера ЗСУ, на інших напрямках тривають розвідки боєм з боку ЗСУ.

"Розхитування передніх рубежів противника є елементом контрнаступу ЗСУ", - підкреслив Лапін.

Уночі на 6 червня Україна зазнала чергової масованої атаки РФ: влучань не зафіксовано, сили ППО збили 35 ракет, повідомляється про падіння уламків на дорогу й дах будівлі у Києві.

На Лиманському та Бахмутському напрямках втрати Росії за добу становили понад 160 солдатів, ще близько 230 окупантів отримали поранення. На Мар'їнському напрямку - близько 70 убитими та понад 100 пораненими









