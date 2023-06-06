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ЗСУ за добу ліквідували близько 230 окупантів на трьох напрямках, - Генштаб

6 червня, 2023 вiвторок
07:59
Війна з Росією ЗСУ

На Лиманському та Бахмутському напрямках втрати Росії за добу становили понад 160 солдатів, ще близько 230 окупантів отримали поранення. На Мар'їнському напрямку -  близько 70 убитими та понад 100 пораненими

Про це у ранковому зведенні 6 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом 5 червня, в результаті злагоджених дій підрозділів Сил оборони,  втрати ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках становили понад 160 осіб, ще близько 230 окупантів отримали поранення.

Втрати противника в озброєнні та військовій техніці тут становлять 28 одиниць.

Крім того, авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.

Українським воїнам вдалося знищити і 10 ворожих розвідувальний БПЛА та 6 ударних, різних типів.

За добу Росія завдала 4 ракетних та 64 авіаційних ударів по Україні

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

На фронті  відбулось понад 40 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію - на її полігонах триває підготовка підрозділів ворога.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. 

Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши 3 ракети типу С-300. Також, завдав авіаційних ударів в районах Середина-Буда Сумської області та Огірцеве і Гатище Харківської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Старі Вирки, Атинське, Волфине, Ободи, Яструбине, Кіндратівка, Миропілля, Краснопілля, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев'яківка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського на Луганщині та Спірного Донецької області. 

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ вела наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мала. 

Завдав ракетного удару по житловому кварталу населеного пункту Комишуваха, зруйновано житлові будинки. Також, завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. 

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Сєверне та Невельське. 

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. 

Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу лише на цьому напрямку склали близько 70 убитими та понад 100 - пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки. 

Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Новосілки, успіху не мав. 

Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області. Водночас, на зазначеному напрямку, нашими воїнами збито ворожий гелікоптер Ка-52.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська продовжують вести оборонні дії.

Завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Микільське, Молодіжне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

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