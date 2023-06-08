Близько 30 загиблих і 40 поранених росіян: 3-тя штурмова бригада відкинула ворога на 1,8 км вздовж фронту поблизу Бахмута
За добу 3-тя штурмова бригада ЗСУ відштовхнула російське військо на 1,8 км вздовж фронтової лінії та на 1, 2 км у глибину поблизу Бахмута на Донеччині
Про це написала пресслужба підрозділу.
"Унаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян", - йдеться в заяві.
Крім того, українські захисники знищили склади з боєприпасами ворога та російську техніку, зокрема машини піхоти, танки, артилерію.
Лише за останню добу штурмова бригада відкинула росіян з територій на Донеччині обсягом 1,8 км вздовж та на 1,2 км у глибину лінії фронту.
"Звільняємо наші землі та зачищаємо фланги довкола Бахмута. Сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів", - додали захисники.
Військові обіцяють невдовзі опублікувати відео цієї операції.
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі каналу Еспресо зазначив, що на Бахмутському напрямку триває бій, який почався ще вночі.
- 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції.
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- Станом на 8 червня з початку повномасштабного вторгнення в Україні було знищено 212 760 військових, 3668 артсистем та 3891 танк противника.
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