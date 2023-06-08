Про це йдеться у зведенні Генштабу за 8 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3891 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16),

артилерійських систем – 3668 (+28),

РСЗВ – 595 (+1),

засобів ППО ‒ 355 (+3),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),

крилатих ракет ‒ 1171 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35),

спеціальної техніки ‒ 500 (+8).

Зокрема, як повідомляє повітряне командування "Південь", українські захисники на півдні України знищили 1 БПЛА "Орлан-10" та 1 ударний БПЛА "Ланцет".

Дані уточнюються.