ЗСУ за добу війни ліквідували 730 росіян і знищили 18 танків й 15 БПЛА, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано 212 760 військових, 3668 артсистем та 3891 танк противника
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 8 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3891 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 7576 (+16),
- артилерійських систем – 3668 (+28),
- РСЗВ – 595 (+1),
- засобів ППО ‒ 355 (+3),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6384 (+35),
- спеціальної техніки ‒ 500 (+8).
Зокрема, як повідомляє повітряне командування "Південь", українські захисники на півдні України знищили 1 БПЛА "Орлан-10" та 1 ударний БПЛА "Ланцет".
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, що за минулу добу, 7 травня, ЗСУ ліквідували 880 солдатів, знищили літак, 37 артсистем і 13 танків.
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