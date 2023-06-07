Про це йдеться у зведенні Генштабу за 7 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3873 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17),

артилерійських систем – 3640 (+37),

РСЗВ – 594 (+4),

засобів ППО ‒ 352 (+1),

літаків – 314 (+1),

гелікоптерів – 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),

крилатих ракет ‒ 1171 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17),

спеціальної техніки ‒ 492 (+3).

Протягом 7 червня ЗСУ уразили 14 артпідрозділів РФ на вогневих позиціях і Су-25, на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.