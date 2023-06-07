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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ уразили 14 артпідрозділів РФ на вогневих позиціях і Су-25, на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень, - Генштаб

ЗСУ уразили 14 артпідрозділів РФ на вогневих позиціях і Су-25, на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень, - Генштаб

7 червня, 2023 середа
06:51
Війна з Росією ЗСУ

Росія й надалі веде загарбницьку війну та застосовує тактику терору. Натомість українське військо нищить ворога й уразило, зокрема штурмовик Су-25, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей росіян

Про це у ранковому зведенні 7 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на фронті.

Крім того, авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.

Також ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БПЛА.

Росіяни завдали 35 ракетних, 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по Україні

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів.

Протягом 6 червня армія ворога завдала 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України. 

Також росіяни завдали 41 авіаційного удару та здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Крім того, російські терористи здійснили черговий воєнний злочин - з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Кам’янка, Прогрес, Карповичі, Костобобрів, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Катеринівка, Ободи, Яструбине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропілське, Велика Писарівка, Грабовське Сумської області, а також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби солдати РФ вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. 

Завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Діброва, Новосадове, Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 13 атак росіян в районі міста Мар’їнка, водночас, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту.

Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. 

Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворожі війська продовжують вести оборонні дії.

Завдали авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль, Донецької області; Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

  • Раніше повідомлялося, що морпіхи знищили російський спостережний пост і 3 БМП.

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