Морпіхи знищили російський спостережний пост і 3 БМП
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 5 червня, морські піхотинці знищили 2 БМП і 8 росіян", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 5 окупантів, БМП і спостережного посту.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні ліквідовано понад 211 тис. окупантів, 3860 танків, 3212 БПЛА та 299 гелікоптерів.
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