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ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів, - ISW

10 червня, 2023 субота
05:03
Війна з Росією ЗСУ, контрнаступ

Українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, де досягають суттєвих успіхів

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час наступальних операцій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні експертів ISW.

Крім того, 9 червня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області та досягли тактичних успіхів у цьому районі.

На думку експертів, українські сили також продовжували наземні атаки у західній частині Запорізької області у ніч із 8 на 9 червня та протягом дня 9 червня. Також експерти припустили, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів під час атак.

  • 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку.
  • 6 червня голова Пентагону Ллойд Остін пояснив, ЗСУ можуть прорвати оборону РФ.
  • Також спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін зауважив, що на лінії фронту триває розвідка боєм з боку ЗСУ.
  • 10 червня військовий експерт Роман Світан запевнив, що до кінця наступного тижня побачимо реальний рух ЗСУ не на сотні метрів, а на кілометри.
окуповані території
Контрнаступ ЗСУ
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