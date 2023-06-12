На Бахмутському напрямку бої знову загострилися, - військовослужбовець ЗСУ Сиротюк
Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ, зазначив, що останніми тижнями вдалося серйозно потіснити ворога на флангах, зайняти панівні висоти та просунутися у бік села Кліщіївка
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Бахмутському напрямку зараз відбувається жорстка боротьба. Останніми тижнями нам вдалося серйозно потіснити ворога на флангах, зайняти панівні висоти та просунутися у бік села Кліщіївка. Також ми укріпили свої позиції на південно-західних околицях Бахмута, у так званих Садах, де ми постійно перебували, як і в районі Літака. Противник останніми днями підтягнув резерви та намагається ці позиції відбити. З'явилося багато нового підкріплення у росіян, яке активно вони кидають у бої. Тобто відбувається війна на зустрічних парах: ми атакуємо ворога і рухаємося вперед, і він пробує контратакувати та відбити позиції, але йому це не вдається. Зараз трошки важко, мабуть, у противника наказ за будь-яку ціну втримати ці позиції, тому бої знову загострилися", - розказав військовослужбовець ЗСУ.
Юрій Сиротюк додав, що ворог зазнає величезних втрат, всі посадки засипані трупами російських солдатів, які ніхто не збирається прибирати.
- 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції.
- 7 червня підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збив черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан поблизу Бахмута Донецької області.
- 8 червня повідомлялося, що за добу 3-тя штурмова бригада ЗСУ відштовхнула російське військо на 1,8 км вздовж фронтової лінії та на 1, 2 км у глибину поблизу Бахмута на Донеччині.
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