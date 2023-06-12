На Бахмутському напрямку бої знову загострилися, - військовослужбовець ЗСУ Сиротюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Бахмутському напрямку зараз відбувається жорстка боротьба. Останніми тижнями нам вдалося серйозно потіснити ворога на флангах, зайняти панівні висоти та просунутися у бік села Кліщіївка. Також ми укріпили свої позиції на південно-західних околицях Бахмута, у так званих Садах, де ми постійно перебували, як і в районі Літака. Противник останніми днями підтягнув резерви та намагається ці позиції відбити. З'явилося багато нового підкріплення у росіян, яке активно вони кидають у бої. Тобто відбувається війна на зустрічних парах: ми атакуємо ворога і рухаємося вперед, і він пробує контратакувати та відбити позиції, але йому це не вдається. Зараз трошки важко, мабуть, у противника наказ за будь-яку ціну втримати ці позиції, тому бої знову загострилися", - розказав військовослужбовець ЗСУ.

Юрій Сиротюк додав, що ворог зазнає величезних втрат, всі посадки засипані трупами російських солдатів, які ніхто не збирається прибирати.