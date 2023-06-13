ЗСУ просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямках, - Міноборони
Збройні сили мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку, станом на 13 червня відомо, що вони взяли під контроль територію до трьох квадратних кілометрів
Про це в telegram-каналі написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Стало відомо, що в ході ведення наступальної операції українські війська протягом минулої доби просунулися на:
- Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м;
- Торецькому напрямку - на 200 м;
- Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.
Вона додала, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, зокрема активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.
Зараз тривають бої в районах:
- Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;
- Мар'їнка;
- Ягідне на Бахмутському;
- Веселе на Лиманському.
Раніше про ситуацію на Бердянському напрямку в telegram повідомляв Military Media Center з посиланням на інформацію речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова.
"В ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометра, площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів", – йдеться у повідомленні.
- У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
- Станом на 12 червня на Бахмутському напрямку Сили оборони України пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога.
- Крім того, зазначалося, що за добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими.
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