Про це в telegram-каналі написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Стало відомо, що в ході ведення наступальної операції українські війська протягом минулої доби просунулися на:

Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м;

Торецькому напрямку - на 200 м;

Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.

Вона додала, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, зокрема активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

Зараз тривають бої в районах:

Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;

Мар'їнка;

Ягідне на Бахмутському;

Веселе на Лиманському.

Раніше про ситуацію на Бердянському напрямку в telegram повідомляв Military Media Center з посиланням на інформацію речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова.

"В ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометра, площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів", – йдеться у повідомленні.