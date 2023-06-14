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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти вивозять із Запорізької області награбовані побутову техніку й меблі вантажним транспортом та готують до відправки судна з зерном, - Генштаб

Окупанти вивозять із Запорізької області награбовані побутову техніку й меблі вантажним транспортом та готують до відправки судна з зерном, - Генштаб

14 червня, 2023 середа
07:03
Війна з Росією ЗСУ

На окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують грабувати місцевих жителів. Загарбники вивозять майно за допомогою вантажного транспорту й суден

Про це повідомили 13 червня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Так, з селища Очеретувате, у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів", - йдеться в повідомлені.

Окрім цього, відомо, що на причалах морського порту міста Бердянськ, відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. 

Армія РФ завдала 39 авіаційних ударів та здійснила 62 обстріли з РСЗВ по Україні протягом доби

Російські загарбники у ніч проти 14 червня атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БПЛА типу Shahed.

За минулу добу росіяни завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БПЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Українські воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

На фронті відбулось 28 бойових зіткнень: ситуація по напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей - протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Нововасилівка, Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області, а також Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Суха Балка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російська армія наступальних дій не проводила. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожове та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв такі населені пункти, як Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ уразили пункт управління, 3 склади боєприпасів і 7 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях

"Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що українські воїни знищили 2 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
  • Також повідомлялося, що на Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева.
  • Крім того, стало відомо, що за добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими.
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