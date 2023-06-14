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Карта бойових дій за період 6-13 червня: перші успіхи великого контрнаступу

14 червня, 2023 середа
11:58
карта бойових дій карта бойових дій_1306

Український контрнаступ розпочався 4 червня. І цього ж дня були звільнені перші села на Запоріжжі та Донеччині. На південному фронті контрнаступ іде успішніше, однак біля Бахмута також маємо здобутки

Контрнаступ ЗСУ на південному фронті 

Генштаб оголосив режим тиші, а російські пабліки поширюють або відверту дезінформацію, або розводять паніку – так, ніби ЗСУ вже під Москвою, тому інформація про реальний стан справ на фронті надходить із запізненням у 4-5 днів. Однак можна виокремити ключові тенденції першої фази контрнаступу.

Контрнаступ розпочався на п’яти головних напрямках: Василівському, Оріхівському, Гуляйпільському, Вугледарському та Старомлинівському. На початку наступу Генштаб не залучив велику кількість підрозділів, а обмежився трьома бригадами не в повному складі. Інші очікують на слушний момент. Багатьма кинджальними ударами ЗСУ вдалося здійснити множинні прориви першої лінії оборони майже на всій двохсоткілометровій лінії фронту, від Кам’янського до Вугледара. Наступ здебільшого здійснювався вночі, таким чином ЗСУ використовували перевагу в приладах нічного бачення на сучасній західній бронетехніці.

карта оборонних ліній ЗС РФ_1306

6 червня окупанти здійснили ще один геноцидний воєнний злочин – підірвали греблю Каховської ГЕС на Дніпрі, щоб унеможливити український наступ на лівобережжя Херсонщини та водночас вивільнити 13-15 тис. своїх солдатів для зупинки нашого контрнаступу на Запоріжжі.    

Наступ ЗСУ розпочався між Лобковим і Нестерянкою на Василівському напрямку, а також поблизу Новодарівки та Старомлинівки. Окупанти давно очікували на контрнаступ, тож вдарили "зі всіх стволів", а потім довго хвалилися, що зупинили контрнаступ. Тим часом ЗСУ успішно просувалися обома берегами річки Мокрі Яли на південь від Великої Новосілки. Згодом Генштаб підтвердив, що на цьому напрямку Сили оборони звільнили Нескучне, Благодатне і Сторожове, а за кілька днів ще й Макарівку

7 червня ворог спробував здійснити контратаку, залучивши для цього цілу 127-му мотострілецьку дивізію, а це близько 10 тис. солдатів, які наступали одночасно на північний захід і схід від Старомайорська. Втім одна частина окупантів була розбита в засідці під Сторожевим, а інша врятувалася втечею біля Урожайного. Переслідуючи ворога, впродовж кількох днів ЗСУ звільнили майже весь виступ між Великою Новосілкою та Старомлинівкою і розпочали штурм останньої. Підірвана гребля на 5 км південніше від села Ключове не тільки не зупинила наступ нашого війська, а й завдала ще більше шкоди окупантам. 13 червня ЗСУ зайшли у Старомлинівку, де все ще триває зачистка села. За тиждень на цій ділянці фронту нашим героям вдалося звільнити територію на 13 км вглиб окупованої території та 25 км завширшки.

карта бойових дій_1306

На сусідньому Вугледарському напрямку ЗСУ вдарили у напрямку Волновахи, яка є стратегічно важливим містом, адже розташована на панівній височині, з якої відкривається шлях на Маріуполь. Через неї пролягає залізничне й автомобільне сполучення, водночас залишки цього міста є доволі добре укріпленими. Інформації про цю ділянку фронту небагато, втім відомо, що Сили оборони пройшли першу лінію траншей і ведуть бої в районі Благодатного, що за 7 км від попередньої лінії фронту.

Між Гуляйполем та Пологами ЗСУ здійснюють наступ на села Федорівка, Інженерне та Новофедорівка, що лежать на схід і захід від добре укріплених Пологів, обходячи таким чином місто із флангів. Про глибину просування на цій ділянці фронту наразі не відомо. Однак окупанти в Пологах дуже панікують і вже обговорюють варіанти відходу.

карта бойових дій_1306

Лінія оборони рашистів між Оріховим та Кам’янським є найбільш щільною, тому просування ЗСУ на цій ділянці є доволі проблематичним. І все ж з Новоданилівки Сили оборони зуміли продавити ворога на семикілометровій ділянці та притиснути його до околиць села Роботине. Ще західніше важкі бої тривають у районі сіл П’ятихатки й Лугове. В останньому, до речі, наші артилеристи знищили секретний підрозділ ворожої розвідки.   

Множинність наступу на протяжності 200 км не дає змоги окупантам правильно використовувати свої резерви. Росіяни не можуть вгадати, де ж саме відбувається головний удар, а тому розриваються в різні боки. Втім резерви у них ще є, а також добре підготовлені друга та третя лінії оборони. 

Знищення тилів на півдні України

Поки російські резерви поспішають на допомогу, щоб закрити дірки на фронті, наша артилерія знищує їх на марші та продовжує бити по складах і штабах. Так, після удару по штабу 35-ї армії загинув генерал-майор Горячев, ще один штаб ЗСУ знищили в селі Щасливцеве на Арабатській стрілці. Між Білозеркою та Енергодаром ЗСУ ліквідували колону ворожої техніки, а ударами HIMARS та Storm Shadow вразили цілі в Бердянському порту, склади в Ольгинці, що біля Волновахи, в Луганську, Донецьку, Мелітополі й інших містах Запоріжжя і Донеччини. Тим часом партизани підірвали ділянку залізниці біля Якимівки, що на околицях Мелітополя, тим самим ускладнивши постачання боєприпасів із Криму.

 карта бойових дій_1306

Контрнаступ в Бахмуті

Попри те, що успіхи нашого контрнаступу на Бахмутському напрямку не такі стрімкі, як на південному фронті, оборона й тут суттєво щільніша. За тиждень ЗСУ підійшли впритул до Берхівки, проломивши 1,5 км фронтової лінії. У районі Кліщіївки Сили оборони звільнили 3,5 км та зайняли кілька важливих опорних пунктів. Наші військові запевняють, що для встановлення повного контролю над усіма панівними висотами залишилося зовсім небагато.  

карта бойових дій_1306

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

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2023, середа
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