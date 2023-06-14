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На Приазовському напрямку ЗСУ перейшли в активну фазу бойових дій, - капітан ЗСУ Прозапас

14 червня, 2023 середа
15:28
Війна з Росією карта оборонних ліній ЗС РФ_1306

Капітан ЗСУ 36-ї окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас зазначив, що на Приазовському напрямку Сили оборони України інтенсивно ведуть бойові дії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Третій тиждень перебуваю на Приазовському напрямку. Ми вже перейшли в активну фазу та інтенсивно проводимо бойові дії. Закликаю всіх українців не очікувати швидких результатів. Нас очікує складна літньо-осіння кампанія. Спроможності ЗСУ значно виросли. Ми маємо досвід, вогневі засоби, системи зв'язку й управління, і це все має принести результат", - наголосив Прозапас.

Капітан ЗСУ також додав, що потрібно дивитися на карту та слідкувати за офіційними повідомленнями представників Міноборони та Генерального штабу України.

  • Український контрнаступ розпочався 4 червня. І цього ж дня були звільнені перші села на Запоріжжі та Донеччині. На південному фронті контрнаступ іде успішніше, однак біля Бахмута також маємо здобутки
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російська армія
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