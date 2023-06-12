За тиждень ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед
Про це вона написала в телеграмі.
Зазначається, що все це відбулося в рамках наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах.
"Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території, взятої під контроль, становить 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне", - йдеться у повідомленні.
- Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне.
- Зранку 12 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині та Новодарівкою на Запоріжжі.
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