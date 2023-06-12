За тиждень ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км

Про це вона написала в телеграмі.

Зазначається, що все це відбулося в рамках наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах.

"Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території, взятої під контроль, становить 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне", - йдеться у повідомленні.