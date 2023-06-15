Про це інформує Reuters.

Українська армія вже відбила сім сіл на південному сході, але зазнала великих збитків у людях і техніці, як стверджують закордонні експерти.

Польський військовий аналітик Конрад Музика сказав, що поки що лише три з 12 бригад були помічені в боях на південному сході.

"Моє головне занепокоєння через п'ять-шість днів після цієї основної фази полягає в тому, що прогрес, здається, зупинився. Імпульс, який вони накопичили за перші пару днів, по суті, зник, і ми не знаємо, чому це так", - вважає Музика і додав, що Україна могла втратити до 15% своїх Бредлі й декілька своїх Леопардів.

Україна планувала наступ проти Росії пів року після того, як відновила контроль над Херсоном і частиною Харківщини. Було створено 12 бронетанкових бригад, з яких дев’ять отримали західну підготовку та озброєння, як кажуть експерти. Бригада складається з 3,5-4 тис. солдатів. Також у країні є вісім штурмових бригад з 40 тис. призовників МВС.

Нині сили оборони атакували два райони біля Оріхова і Великої Новосілки, за 80 км від тимчасово окупованих Токмака і Мелітополя Запорізької області.

Повідомляється, що ці міста мають сильну російську оборону.

Військовий аналітик Джек Уотлінг наголосив, що ще занадто рано говорити, чи був наступ успішним, чи невдалим: "Ми повинні утримуватися від передчасних заяв про успіх або невдачу".

Україна може використати свої головні сили для контрнаступу, спостерігаючи за рухами Москви. Вона може атакувати там, де Росія має слабку оборону, наприклад на сході, кажуть військові експерти.

"З обох сторін багато чого зведеться до виснаження. Ризик для них (українців, - ред.) полягає в тому, що перш ніж вони дістануться до цієї (російської, - ред.) оборонної лінії, вони займуть занадто сильне виснаження, і буде занадто важко її прорвати та використати", - заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Повідомляється, що аналітики переважно роблять висновки на основі супутникових та фотографічних даних.