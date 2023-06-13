Про це інформує речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Російські загарбники намагаються повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - застосовуючи авіацію, артилерію, навіть були спроби залучити "сонцепік", - сказав спікер.

Повідомляється, що в цій місцевості морська піхота 35-ї окремої бригади ім. контрадмірала Остроградського Збройних Сил України проводить дії для стабілізації ситуації.

За словами Шершеня, на таврійському напрямку російські війська атакують в районах Мар’їнки та Авдіївки, а також захищаються на напрямках Новопавлівки та Времіївки.