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Війна з Росією: хроніка
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Ворог намагається повернути під контроль деокуповану Макарівку на Донеччині, - Сили оборони таврійського напрямку

13 червня, 2023 вiвторок
14:57
Війна з Росією

Станом на 13 червня військові Росії намагаються повернути під контроль деокуповане село Макарівка Донецької області, поряд з адміністративною межею Запорізької області

Про це інформує речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Російські загарбники намагаються повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - застосовуючи авіацію, артилерію, навіть були спроби залучити "сонцепік", - сказав спікер.

Повідомляється, що в цій місцевості морська піхота 35-ї окремої бригади ім. контрадмірала Остроградського Збройних Сил України проводить дії для стабілізації ситуації.

За словами Шершеня, на таврійському напрямку російські війська атакують в районах Мар’їнки та Авдіївки, а також захищаються на напрямках Новопавлівки та Времіївки.

  • Нагадаємо, воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення Благодатного та Нескучного. Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр до переліку визволених сіл Великоновосілківської громади також долучила Макарівку. Ці населені пункти поряд з адміністративною межею Донецької й Запорізької областей.
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Військові новини
деокупація України
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