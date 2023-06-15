Зеленський обговорив з лідерами Белізу та Коста-Рики можливість проведення зустрічі Україна - Латинська Америка
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Белізу та Коста-Рики, обговоривши підтримку формули миру та наших резолюцій в ООН
Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.
"Провів і телефонні розмови з представниками двох країн – Белізу та Коста-Рики. Будуємо нові партнерства для України – для підтримки формули миру та наших резолюцій в ООН на захист Статуту ООН і міжнародного права загалом. Обговорив із паном Президентом Коста-Рики та паном Прем’єр-міністром Белізу можливість організувати зустріч Україна – Латинська Америка. Можемо разом дати значно більше захисту свободі та рівності націй у сучасному світі", - йдеться у зверненні.
Також про зустрічі з латиноамериканськими лідерами він розповів в окремих дописах в телеграм.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо. Дякую пану Премʼєр-міністру та народу Белізу за послідовну підтримку України в ООН, Карибській співдружності, на Кримській платформі й інших міжнародних майданчиках. Запросив Беліз взяти участь у реалізації української Формули Миру та в організації Глобального саміту миру", - зазначив президент.
Зеленський додав, що Україні важлива підтримка ініціативи зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ, тож запросив Беліз приєднатися до коаліції зі створення трибуналу.
"Провів розмову з Президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом. Дякую за підтримку України на міжнародних майданчиках і запровадження санкцій проти РФ. Розповів пану Президенту про ситуацію внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС. Важливо притягнути агресора до відповідальності" ,- йдеться у дописі.
Водночас Зеленський висловив вдячність Коста-Риці за регіональне лідерство в роботі коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та за підтримку резолюції щодо Формули Миру.
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