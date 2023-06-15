Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Щойно говорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою – годинна розмова, передусім безпекова тематика. Ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей. Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно", - сказав Зеленський.

За словами президента, Київ і Варшава разом напрацьовують позиції до саміту НАТО у Вільнюсі щодо приєднання України до Альянсу.

"Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об'єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", - сказав Зеленський.

Раніше Дуда в інтерв'ю з видавцем The Wall Street Journal Альмаром Латуром назвав підтримку України обов'язком Заходу. Крім того, він заявив, що через допомогу Україні під час повномасштабної російської агресії Польща стала ворогом номер один для Росії.

На зустрічі з лідерами Німеччини та Франції Дуда закликав країни НАТО оперативно прийняти Україну до Альянсу.