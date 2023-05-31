Про це Дуда заявив у інтерв'ю генеральному директору Dow Jones Альмару Латуру, яке оприлюднив офіційний сайт президента Польщі.

"Сьогодні ми є логістичним хабом гуманітарної та військової допомоги Україні. Ми вирішили, що впораємося з цим завданням, та усвідомлювали, що зараз для Росії ми є ворогом номер один, окрім самої України. Хтозна, чи можна було б сьогодні захистити Україну, якби не рішучість суспільства, яке погодилося на це. Щоб ми були в безпеці, Україна має захищатися, і в певному сенсі це наша жертва заради безпеки нашої та нашої частини Європи", - сказав Дуда.

Він наголосив, що Польща з початку повномасштабного вторгнення Росії допомагала Україні у військовому плані.

"Ми передали понад 300 танків із засобів нашої армії, гармати-гаубиці "Краб", які є одними з найсучасніших у світі. Українці випрошували далекобійну артилерію, "краби" мають дальність понад 40 км, ми дали 50 гармат-гаубиць. Ми передали мільйони боєприпасів, сотні тисяч одиниць зброї, щоб спорядити українського воїна. Ми передали багато техніки, бронетехніку, МіГ-29 з пострадянських ресурсів", - розповів Дуда.