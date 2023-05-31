Дуда: Польща усвідомлює, що для РФ ми є ворогом номер один після України
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна усвідомлювала, що перетвориться для РФ на головного ворога, коли погоджувалася стати військовим хабом для України
Про це Дуда заявив у інтерв'ю генеральному директору Dow Jones Альмару Латуру, яке оприлюднив офіційний сайт президента Польщі.
"Сьогодні ми є логістичним хабом гуманітарної та військової допомоги Україні. Ми вирішили, що впораємося з цим завданням, та усвідомлювали, що зараз для Росії ми є ворогом номер один, окрім самої України. Хтозна, чи можна було б сьогодні захистити Україну, якби не рішучість суспільства, яке погодилося на це. Щоб ми були в безпеці, Україна має захищатися, і в певному сенсі це наша жертва заради безпеки нашої та нашої частини Європи", - сказав Дуда.
Він наголосив, що Польща з початку повномасштабного вторгнення Росії допомагала Україні у військовому плані.
"Ми передали понад 300 танків із засобів нашої армії, гармати-гаубиці "Краб", які є одними з найсучасніших у світі. Українці випрошували далекобійну артилерію, "краби" мають дальність понад 40 км, ми дали 50 гармат-гаубиць. Ми передали мільйони боєприпасів, сотні тисяч одиниць зброї, щоб спорядити українського воїна. Ми передали багато техніки, бронетехніку, МіГ-29 з пострадянських ресурсів", - розповів Дуда.
- 31 травня Анджей Дуда заявив, що Росія ще не програла війну, та закликав не сміятися з танків 1960-х років, які застосовує армія РФ проти України.
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