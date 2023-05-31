"Путін не програв жодної війни": Дуда назвав підтримку України обов'язком Заходу

Про це Дуда сказав в інтерв'ю з Альмаром Латуром, видавцем The Wall Street Journal, передає пресслужба президента Польщі.

"Сьогодні кажуть, що Володимир Путін програв війну, і його поразка полягає в тому, що Фінляндія приєдналася до НАТО, хоча роками фінське суспільство вагалося, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни", - сказав Дуда.

Він нагадав, що в Україні щодня гинуть сотні людей як на фронті, так і в тилу, в мирних українських містах. При цьому політик закликав міжнародних партнерів не недооцінювати Росію.

"Росія – ядерна держава, у неї гігантські склади зброї. Навіщо сміятися, що вона викочує танки 1960-х років, якщо кожен танк важить 50-60 тонн? Якщо він рушить – він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний", - сказав президент Польщі.

За його словами, президент РФ Путін програє війну, коли російську армію відкинуть від міжнародно визнаних кордонів України.

"Тоді ми скажемо, що вони нічого не отримали від цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч людей", - сказав Дуда.

"Війна триває, Росія все більше мобілізується, російська економіка переходить у режим війни. Будь ласка, не сумнівайтеся, що вони можуть пропагандою переконати людей, що треба затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, то повинні пишатися, бо Росія велика. Сьогодні наш спільний обов’язок як спільноти Заходу, частиною якої є й Польща, – підтримка України", – додав президент.