"Якщо РФ переможе, то нападе на іншу країну". Дуда застеріг світ від закликів швидше закінчити війну
Росія не може перемогти у війні проти України, оскільки може нападати потім на інші країни
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Polskie Radio 24.
Глава Польської держави на спільному брифінгу з президентом Італії Серджо Маттареллою зазначив, що зараз у світі почали звучати небезпечні заклики до якнайшвидшого закінчення війни та припинення допомоги Україні.
"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах Росії. Насправді він хоче, щоб Росія перемогла Україну", - наголосив Дуда.
За його словами, перевага РФ над Україною є очевидною і без належної допомоги наша країна не виграє війну. А перемога країни-агресора "буде лише першим кроком до поширення панування РФ у східній частині Європи".
"Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може перемогти у цій війні. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - додав Дуда.
- Президент Володимир Зеленський закликав суспільство і партнерів України не забувати, що перемога є спільним завданням, і не послаблювати допомогу державі та військовим на фронті.
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