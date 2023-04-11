"Перемога здобувається всіма": Зеленський закликав суспільство і партнерів не послаблювати підтримку держави та армії
Президент Володимир Зеленський закликав суспільство і партнерів України не забувати, що перемога є спільним завданням і не послаблювати допомогу державі та військовим на фронті
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше", - сказав Зеленский.
Президент також назвав нерозумним сподіватися, що "перемогу принесе хтось інший, хто зараз в окопах".
"Так само, як і раніше, наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично й інформаційно, силою зброї та силою нашою суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю зв'язків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так і всіх у державі, як України, так і всіх у світі, хто цінує вільне життя й міжнародний порядок, заснований на правилах. Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї б'ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України", - сказав Зеленський.
- Напередодні уряд Німеччини заявив про передачу Україні чергового пакету військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
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