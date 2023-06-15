Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України

Про це пише SRF.

Зеленський закликав Швейцарію дотримуватися більш чіткого курсу щодо поставок зброї та приєднатися до інших європейських партнерів у цьому питанні.

"Я знаю, що у Швейцарії йде дискусія щодо експорту військової техніки та зброї для захисту України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - пояснив президент.

Глава держави також подякував за санкції проти РФ, блокування російських коштів та гуманітарну допомогу, що вже були надані Швейцарією Україні.

"Хочу подякувати Швейцарії за те, що ви не залишилися байдужими до страждань", - звернувся він.