Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України
Володимир Зеленський 15 червня звернувся до Швейцарського парламенту із закликом розблокувати реекспорт зброї до України
Про це пише SRF.
Зеленський закликав Швейцарію дотримуватися більш чіткого курсу щодо поставок зброї та приєднатися до інших європейських партнерів у цьому питанні.
"Я знаю, що у Швейцарії йде дискусія щодо експорту військової техніки та зброї для захисту України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - пояснив президент.
Глава держави також подякував за санкції проти РФ, блокування російських коштів та гуманітарну допомогу, що вже були надані Швейцарією Україні.
"Хочу подякувати Швейцарії за те, що ви не залишилися байдужими до страждань", - звернувся він.
- У жовтні 2022 року Швейцарія заявила, що зберігає нейтральний статус і не планує відмовлятися від нього через агресію РФ проти України.
- Однак на початку 2023-го президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе сказав, що приєднання Швейцарії до санкцій ЄС проти РФ є сумісним з нейтралітетом країни, який не повинен означати байдужість.Тоді ж країна заявила, що планує дозволити реекспорт зброї в Україну.
- Також у травні уряд Швейцарії повідомив про плани приєднатися до військових проєктів ЄС, попри нейтралітет
- 2 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну їхню зброю.
- 7 червня Верхня палата парламенту затвердила поправку до закону, регулює реекспорт зброї. Згідно з нею, передання військових матеріалів буде дозволено країні, яка бере участь у конфлікті, якщо ця країна використовує своє право на самооборону відповідно до міжнародного публічного права, не порушує права людини та не застосовує зброю проти мирного населення. У парламенті зазначили, що пропозиція не призначена конкретно для України, але це питання можна було би вивчити під час розробки законопроєкту на наступному етапі.
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