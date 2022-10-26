Уряд Швейцарії ухвалив продовжувати політику нейтралітету щодо війни РФ із Україною
Швейцарія зберігає нейтральний статус і не планує відмовлятися від нього через агресію РФ проти України
Інформація з'явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії у відповідній заяві.
Як йдеться в офіційній заяві, Федеральна рада продовжить дотримуватися практики нейтралітету, оскільки вважає, що така позиція є дієвим інструментом швейцарської зовнішньої та безпекової політики.
Поряд з цим гуманітарну допомогу населенню України обіцяють продовжити. Йдеться про запити на постачання медикаментів, наметів, матраців, спальних мішків та ковдр.
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