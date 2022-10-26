Уряд Швейцарії ухвалив продовжувати політику нейтралітету щодо війни РФ із Україною

Інформація з'явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії у відповідній заяві.

Як йдеться в офіційній заяві, Федеральна рада продовжить дотримуватися практики нейтралітету, оскільки вважає, що така позиція є дієвим інструментом швейцарської зовнішньої та безпекової політики.

Поряд з цим гуманітарну допомогу населенню України обіцяють продовжити. Йдеться про запити на постачання медикаментів, наметів, матраців, спальних мішків та ковдр.

Нагадаємо, Швейцарія виділить Україні 15 млн франків на розвиток цифровізації

Президент Швейцарії відвідав деокуповані Бородянку та Іванків

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb