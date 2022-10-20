Швейцарія виділить Україні 15 млн франків на розвиток цифровізації

Про це інформує у телеграмі Мінцифри.

"Сьогодні Мінцифра та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації. Швейцарія додатково виділить 15 мільйонів франків у межах Програми EGAP, ці кошти будуть спрямовані на розвиток нових цифрових послуг та сервісів, істотних для українців під час повномасштабної війни", - пише пресслужба.

Повідомляється, що для підтримки цієї програми Мінцифра вже створила портал та застосунок Дія, запустила низку сервісів та послуг, серед яких - COVID-сертифікати, єМалятко, єПідтримка.

На підписанні меморандуму були прибутні президенти України та Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Окремо обговорили можливості швейцарської сторони в підтримці диджиталізації нашої країни та допомозі у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави, а також у протидії кібервикликам", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

11 серпня Ігнаціо Кассіс оголосив про надання Україні чергової партії гуманітарної допомоги. Цей пакет включає обладнання для медичних працівників та пожежників.

12 жовтня Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять.

До України 20 жовтня прибув із візитом президент Швейцарії Іньяціо Кассіс. Він прагне зрозуміти нинішню військову й гуманітарну ситуацію та дізнатись про підготовчу роботу до відновлення країни.

20 жовтня президент Швейцарії Іньяціо Кассіс відвідав звільнені від російських окупантів Бородянку та Іванків Київської області, а також зустрівся із Зеленським.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb