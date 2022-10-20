Швейцарія виділить Україні 15 млн франків на розвиток цифровізації
Швейцарія відділить 15 мільйонів франків на розвиток цифровізації в Україні
Про це інформує у телеграмі Мінцифри.
"Сьогодні Мінцифра та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації. Швейцарія додатково виділить 15 мільйонів франків у межах Програми EGAP, ці кошти будуть спрямовані на розвиток нових цифрових послуг та сервісів, істотних для українців під час повномасштабної війни", - пише пресслужба.
Повідомляється, що для підтримки цієї програми Мінцифра вже створила портал та застосунок Дія, запустила низку сервісів та послуг, серед яких - COVID-сертифікати, єМалятко, єПідтримка.
На підписанні меморандуму були прибутні президенти України та Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
"Окремо обговорили можливості швейцарської сторони в підтримці диджиталізації нашої країни та допомозі у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави, а також у протидії кібервикликам", – зазначив президент України Володимир Зеленський.
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